Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос болельщика о плагиате показательного номера.

В сезоне 2018/19 фигуристка выступает на гала-шоу под музыку российско-болгарского певца Кристиана Костова. Медведева выходит на лёд в чёрном пеньюаре и накинутой поверх белой рубашке. Похожий образ на шоу демонстрировала канадская спортсменка Кейтлин Осмонд.

В «Инстаграме» у Медведевой спросили, когда она покажет новый номер, а не «этот плагиат с Кейтлин Осмонд». «Совсем ку-ку, да?» — ответила Медведева.

Ранее Медведева и Костов подготовили совместный номер, который показали в новогоднюю ночь на Первом канале. Также молодые люди посетили один из московских катков.

Напомним, в текущем сезоне спортсменка не одержала ни одной победы и не смогла отобраться на чемпионат Европы, заняв только седьмое место на чемпионате России.