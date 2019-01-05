В Валь-ди-Фьемме в 16:00 стартовал предпоследний этап «Тур де Ски». Лыжницы соревнуются в классическом масс-старте на 10 километров.

Наталья Непряева ушла в гонку под вторым номером, Юлия Белорукова — под четвёртым, Анастасия Седова — под шестым. Также Россию представляют Мария Истомина (№12), Лидия Дуркина (№15), Елена Соболева (№20), Анна Нечаевская (№21) и Анна Жеребятьева (№25).

Гонка является решающей перед итоговым преследованием в гору. В данный момент общий зачёт многодневки возглавляет норвежка Ингвильд Остберг, Непряева идёт второй, уступая 35 секунд. Белорукова занимает четвёртое место с пятисекундным отставанием от Джессики Диггинс из США.

Мужская гонка на 15 километров стартует в 17:10.