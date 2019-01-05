На «Тур де Ски» в 17:10 начался классический масс-старт у мужчин в рамках предпоследнего этапа многодневки. В Валь-ди-Фьемме лыжникам предстоит пробежать 15-километровую дистанцию.

Сергей Устюгов вышел на старт под вторым номером, Александр Большунов — под третьим. Также Россию представят Андрей Мельниченко (№8), Денис Спицов (№13), Андрей Ларьков (№15), Максим Вылегжанин (№24), Андрей Собакарёв (№34) и Александр Бессмертных (№31).

Гонка станет решающей перед итоговым преследованием в гору. После пяти этапов лидером «Тур де Ски» идёт норвежец Йоханнес Клэбо, Устюгов уступает пять секунд. Идущий третьим Большунов проигрывает Клэбо более минуты, Мельниченко отстаёт более чем на две.

Планируется, что российские спортсмены будут использовать командную тактику.