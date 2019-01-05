Защитник Илья Скроботов и ещё три футболиста «Зенита-2» поедут на первый сбор основной команды в Катар.

По информации «Спорта день за днём», на сбор отправятся 18-летний Скроботов, 20-летний защитник Сергей Бугриев, 19-летний хавбек Леон Мусаев и 19-летний форвард Илья Воробьёв.

Сбор будет проходить в Катаре с 15 по 28 января. Затем «Зенит» будет тренироваться в Испании с 1 по 10 февраля.

Илья Скроботов уже выступал за основу «Зенита» при Роберто Манчини и отметился голом в ворота московского «Динамо». Он стал первым игроком 2000 года рождения, забившим в Российской Премьер-лиге.

Напомним, «Зенит» ушёл на новогодний перерыв лидером чемпионата России, набрав 34 очка в 17-ти турах. На втором месте, отставая только на одно очко, идёт «Краснодар», на третьем — московский ЦСКА с 30-ю очками.