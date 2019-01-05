Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, каких целей хочет добиться со своей командой.

В комментарии ЕТВ он признался, что хочет видеть «Урал» на первом месте чемпионата России, а также чтобы на поле за команду из Екатеринбурга выходили 11 футболистов, родившихся в Свердловской области. Он не считает мечту о чемпионстве недостижимой: например, десять лет назад было сложно поверить в то, что Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира.

Напомним, после 17-ти туров Российской Премьер-лиги 2017/18 «Урал» идёт на девятом месте, набрав 22 очка. В активе команды — шесть побед, четыре ничьих и семь поражений. За историю клуба лучшим местом в турнирной таблице является восьмое.

Ранее сообщалось, что «Урал» может выкупить у «Зенита» форварда Андрея Панюкова, который играет в Екатеринбурге на правах аренды.