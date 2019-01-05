Новогодне-рождественские каникулы в разгаре — салаты доедены, и пора переходить на активный отдых: вставать на лыжи и коньки. Где в Петербурге покататься на лыжах, вы уже знаете, а теперь Nevasport рассказывает, где находятся лучшие катки — уличные и крытые.
Новая Голландия — открытый
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2/4
Самый модный и современный вариант прогулки на коньках. Открытый каток расположен в сердце Санкт-Петербурга на острове неподалёку от Театральной площади. Площадь катка — более 2000 квадратных метров, каток работает ежедневно. Будьте готовы к тому, что время посещения катка делятся на часовые сеансы, а всего на льду могут находиться 250 человек.
Юбилейный — крытый
Адрес: пр. Добролюбова, 18
Каток в Юбилейном расщедрился и приглашает всех желающих на массовые рождественские катания с 1 по 7 января. На малой арене доступны дневные и ночные сеансы, дворец предлагает услуги инструктора и специалиста по заточке коньков. Из минусов можно выделить отсутствие раздевалки для посетителей.
Каток в Таврическом саду — крытый
Адрес: Потёмкинская ул., 4А
Популярностью пользуется крытый комплекс в Таврическом саду — одном из самых живописных мест в Санкт-Петербурге. На катке доступны тёплые современные раздевалки и заточка коньков, рядом работают кафе и рестораны. Но по стоимости каток в Таврическом является одним из самых дорогих в городе.
Каток в Удельном парке — открытый
Адрес: ул. Аккуратова 7А
Каток в Удельном позиционируют как самый большой в Санкт-Петербурге. Залитый лёд занимает площадь стадиона «Олимпийские надежды» неподалёку от базы «Зенита». Доступен прокат коньков, а цены — довольно умеренные. Идеальный вариант для жителей северных районов города.
Ледовый дворец — крытый
Адрес: пр. Пятилеток, 1
Можно почувствовать себя хоккеистом СКА, выйдя на лёд Ледового. Правда, каток закрыт для посещения на праздниках, но в другое время по расписанию готов открыть двери любителям. Посетителей обычно отпугивает обилие тренирующихся фигуристов и цена.