Новогодне-рождественские каникулы в разгаре — салаты доедены, и пора переходить на активный отдых: вставать на лыжи и коньки. Где в Петербурге покататься на лыжах, вы уже знаете, а теперь Nevasport рассказывает, где находятся лучшие катки — уличные и крытые.

Новая Голландия — открытый

Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2/4

Самый модный и современный вариант прогулки на коньках. Открытый каток расположен в сердце Санкт-Петербурга на острове неподалёку от Театральной площади. Площадь катка — более 2000 квадратных метров, каток работает ежедневно. Будьте готовы к тому, что время посещения катка делятся на часовые сеансы, а всего на льду могут находиться 250 человек.

Юбилейный — крытый

Адрес: пр. Добролюбова, 18

Каток в Юбилейном расщедрился и приглашает всех желающих на массовые рождественские катания с 1 по 7 января. На малой арене доступны дневные и ночные сеансы, дворец предлагает услуги инструктора и специалиста по заточке коньков. Из минусов можно выделить отсутствие раздевалки для посетителей.

Каток в Таврическом саду — крытый

Адрес: Потёмкинская ул., 4А

Популярностью пользуется крытый комплекс в Таврическом саду — одном из самых живописных мест в Санкт-Петербурге. На катке доступны тёплые современные раздевалки и заточка коньков, рядом работают кафе и рестораны. Но по стоимости каток в Таврическом является одним из самых дорогих в городе.

Каток в Удельном парке — открытый

Адрес: ул. Аккуратова 7А

Каток в Удельном позиционируют как самый большой в Санкт-Петербурге. Залитый лёд занимает площадь стадиона «Олимпийские надежды» неподалёку от базы «Зенита». Доступен прокат коньков, а цены — довольно умеренные. Идеальный вариант для жителей северных районов города.

Ледовый дворец — крытый

Адрес: пр. Пятилеток, 1

Можно почувствовать себя хоккеистом СКА, выйдя на лёд Ледового. Правда, каток закрыт для посещения на праздниках, но в другое время по расписанию готов открыть двери любителям. Посетителей обычно отпугивает обилие тренирующихся фигуристов и цена.