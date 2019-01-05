В Валь-ди-Фьемме завершился женский масс-старт классикой на 10 километров, который проходил в рамках предпоследнего этапа «Тур де Ски».

Победу снова одержала норвежка Ингвильд Остберг, а за ней финишировали россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова, которые отстали от соперницы на 10 секунд. Остберг ушла в отрыв на второй половине дистанции и заранее обеспечила себе победу.

За вторым местом устремилась Седова, но она снизила тем ближе к концу гонки, и Непряева догнала её, затем обыграв на финише. Четвёртой стала Криста Пармакоски из Финляндии, пятой финишировала Юлия Белорукова. Амриканка Джессика Диггинс, которая начала гонку третьим номером общего зачёта «Тур де Ски», стала седьмой почти в полутора минутах от победительницы.

Лидия Дуркина стала 17-й, на местах с 22-го по 24-е расположились Анна Нечаевская, Мария Истомина и Елена Соболева. Анна Жеребятьева не смогла закончить гонку.