В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился предпоследний этап «Тур де Ски» — мужчины пробежали 15-километровый масс-старт классическим стилем.

Очередную победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, который обошёл на финише итальянца Франческо Ди Фабиани. Третьим стал Александр Большунов. Четвёртым финишировал Андрей Ларьков, пятым — Максим Вылегжанин, шестым — Андрей Собакарёв. Восьмое место занял Денис Спицов, одиннадцатое — Андрей Мельниченко.

Только 16-м стал Сергей Устюгов с отставанием в 42 секунды — он отпустил Клэбо в общем зачёте многодневки. 33-м финишировал Александр Бессмертных.

Завтра, 6 декабря, «Тур де Ски» завершится гонками преследования в гору. В 15:00 стартуют женщины, в 16:45 — мужчины.