За гонку до окончания «Тур де Ски» российская лыжница Наталья Непряева остаётся на втором месте в общем зачёте многодневки.

Непряева уступает 53,4 секунды лидеру — норвежке Ингвильд Флюгстад Остберг. Третьей с отставанием в 2 минуты 13 секунд идёт представительница Финляндии Криста Пармакоски, чуть менее полутора минут лидеру уступает Юлия Белорукова. Анастасия Седова расположилась на пятом месте с проигрышем в три минуты.

Завтра, 6 января, «Тур де Ски» завершится 9-километровой гонкой преследования в гору Альпе ди Чермис. Лыжницы стартуют соответственно общему зачёту многодневки. Россию также представят Лидия Дуркина, Мария Истомина, Анна Нечаевская и Елена Соболева. Анна Жеребятьева сошла во время классического масс-старта.

Гонка стартует в 15:00 по московскому времени.