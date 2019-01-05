За гонку до окончания «Тур де Ски» российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов идут на втором и третьем местах общего зачёта многодневки.

После классического масс-старта Йоханнес Клэбо увеличил своё преимущество и выиграет у Устюгова минуту и 20 секунд. Большунов проигрывает минуту и 43 секунды. Андрей Мельниченко и Денис Спицов идут на девятом и десятом местах, проигрывая три с половиной минуты.

Завтра, 6 января, «Тур де Ски» завершится 9-километровой гонкой преследования в гору Альпе ди Чермис. Лыжники стартуют соответственно общему зачёту многодневки. Также Россию представят Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин, Андрей Собакарёв и Александр Бессмертных.

Гонка стартует в 16:45 по московскому времени.