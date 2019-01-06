Бородатый защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден принес своей команде 38 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Портлендом». Таким образом, Харден в каждой из девяти предыдущих встреч записывал на свой счет не менее 35 очков. Харден по продолжительности такой серии сравнялся с Майклом Джорданом, который присовокуплял по 35 очков в десяти матчах кряду, играя за «Чикаго Буллз» в сезоне 1986/87.

Более интересную серию демонстрировал только Кобе Брайант, который набирал не менее 35 очков в 13 играх, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне 2002/03.

К слову, гостевая игра, где Харден догнал Джордана, завершилась поражением «Хьюстона» со счетом 101:110. Харден в ней собрал также 5 подборов, сделал 7 передач, выполнил один перехват и один блок-шот.