Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:5).

Сергачев забросил во втором периоде на 26-й минуте, сократив отставание в счете до одной шайбы. Ассистентами россиянина в эпизоде стали Мэтью Жозеф и Райан Кэллахан.

Для Сергачева это дебютный гол в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Ранее он отличался лишь голевыми передачами. У Сергачева стало 14 очков в сорока матчах.

Гол Сергачева оказался последней шайбой «Тампы» в матчи. «Сан-Хосе» придумал еще две шайбы Эвандера Кейна и Лукаша Радила, победив со счетом 5:2.