Аргентинский «Ривер Плейт» работает над переходом полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Как сообщается Circulo Central, клуб из Аргентины договаривается с «Зенитом» об аренду Ригони с опцией выкупа в размере шести миллионов евро. «Зенит» намерен поднять право выкупа до девяти миллионов евро.

Отметим, что в данный момент Ригони играет в итальянской Серии А, выступая на правах аренды за «Аталанту». Дела идут не хочешь хорошо – Ригони не имеет постоянного места в стартовом составе. В текущем сезоне итальянского чемпионата Ригони забил 3 гола в 12 матчах Серии А.

Напомним, что Ригони пришел в «Зенит» в августе 2017 года. Петербургский клуб купил футболиста у «Индепендьенте» за 9 млн евро.