Россиянка Мария Шарапова приедет в Петербург и сыграет в турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Генеральный директор женского турнира Александр Медведев заявил, что травма не должна помешать Шараповой выступить в Петербурге.

«Мы находимся на связи с командой Марии. Знаем, что в ближайшхи ее планах сыграть на Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире – эти планы не изменились. Травма не должна стать проблемой – Мария суммет восстановиться и быть в форме к турниру, — цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, что Шарапова получила травму на турнире в Китае в матче с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко при счете 1:6, 2:4.

St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в Петербурге с 28 января по 3 февраля.