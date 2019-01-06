Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о тактике россиян в момент масс-старта на этапе «Тур де Ски». По словам норвежца, у россиян нет командной тактики, каждый борется сам за себя.

Для русских это исключительно индивидуальный вид спорта. Внутри российской команды есть три разных группы, которые конкурируют между собой. У них нет никакой командной тактики: это было заметно, когда Устюгов начал отставать. У лыжников сборной России не налажена координация между разными тренировочными группами. Иногда казалось, что бедный Устюгов вообще боролся за победу в одиночку», цитирует Сундбю TV2.

Ранее еще один норвежец Ханс Кристер Холунд обозвал российских лыжников «тупыми как пробка».