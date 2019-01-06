По итогам молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде стали известны составы группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года, который состоится в чешских Острава и Тршинец.

Сборная России сыграет в группе B вместе со сборными США, Канады, Чехии и Германии. В другой группе А встретятся сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.

Международная федерация хоккея (IIHF) имеет право внести изменения в группах.

Напомним, что победителем МЧМ-2019 стала сборная Финляндии. Второе место заняла США. Сборная России стала обладателем бронзовых наград.