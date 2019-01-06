Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич» заявил о недопустимости таких слов для игрока «Баварии».

«Франк должен быть примером для подражания как футболист. Вчера мы провели с ним обстоятельную беседку. Я уведомил Рибери, что клуб принял решение оштрафовать его и он принял это наказание», — цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии»

Напомним, что Рибери решил отведать «золотой стейк» стоимостью 1200 евро, который приготовил ему знаменитый повар Нусрет Гёкче по прозвищу Salt Bae. Многие пользователи Интернета подвергли Рибери критике. Тот очень остро отреагировал на критику, оскорбив людей, оставивших негативные комменты.