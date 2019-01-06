Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил бразильского полузащитника «горожан» Фернандиньо. По словам испанского специалиста, Фернандиньо играет важнейшую роль в его команде.

«Он обладает особыми качествами – нам некем его заменить. Он невероятный, выдающийся игрок для «Манчестер Сити». В игре с «Ливерпулем» он доказал это в очередной раз. Молюсь, чтобы он оставался в форме как можно дольше», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013 года, перейдя в английский клуб из донецкого «Шахтера». В текущем сезоне АПЛ бразилец отдал 3 результативных передачи и забил один гол в 19 матчах. Фернандиньо – 33 года.

В текущем сезон АПЛ «Манчестер Сити» набрал 50 очков, занимая вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая только «Ливерпулю».