Российская теннисистка Мария Шарапова надеется, что в этом году ей удастся провести текущий сезон без больших травм.

«Меня преследовали травмы в прошлом году. Из-за них я пропустили много соревнований. Сыграла только на 11 турниров – этого недостаточно. Я надеюсь, что у меня получится провести более длинный сезон, чтобы соревноваться как можно больше», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

Напомним, что в Новом году Шарапова уже успела получить травму. 4 января 31-летняя спортсменка повредила бедро на турнире в Шэньчжэне в Китае в матче с белоруской Ариной Соболенко при счёте 1:6, 2:4 и была вынуждена сняться с соревнований. Впрочем, это повреждением не помешает Шараповой принять участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.