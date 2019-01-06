В «Рубине» продолжается массовая распродажа. Иранский нападающий Сердар Азмун вернется на родину. По сообщению tasnimnews.com, 24-летний форвард будет играть з а иранский «Трактор Сази». Оформление перехода окончательно случится после завершения Кубка Азии, в котором Азмун выступает за сборную своей страны.

Напомним, что Азмун во времена своего второго появления в Казани играет в «Рубине» с 2017 года, куда он пришел в статусе свободного агента. Текущее сошлашение Азмуно с «Рубином» продлится до 2020 года. В текущем сезоне на счет Азмуна 14 матчей, 4 гола и четыре голевые передачи в РПЛ.

Всего в активе Азмуна 77 матчей за «Рубин», в которых он забили 17 голов и сделал 14 результативных передач.