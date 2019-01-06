Победителем лыжной многодневки «Тур де Ски стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он выиграл гонку преследования в гору свободным стилем. Прошлогодний победитель многодневки Сергей Устюгов значительно сократил отставание, отыграв у Клебо больше минуты. Тем не менее, отставание российского лыжника от первого места составило 16,7 секунды.

На третьем месте оказался Симен Хегстад Крюгер из Норвегии. У Александра Большунова гонка не задалась – он завершил соревнования на пятой позиции. Следом за ним пришел Андрей Мельниченко. Восьмым завершил пасьют еще один россиянин Денис Спицов.