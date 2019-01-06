В матче Единой Лиги ВТБ «Зенит» жестко обошелся с пермской «Пармой», разгромив пермяков на их площадке со счетом 107:78. Равная борьба шла только в первой четверти, которую петербуржцы смогли выиграть. В дальнейшем команда Жоана Плазы выиграла и в других трех четвертях. Особый разгром петербуржцы учинили пермякам в последней четверти, выиграв ее 33:19.

Самым результативным игроком у «Зенита» стал Коди Миллер-Макинтайр, насобиравший 16 очков. Дабл-дабл (15+10) сделал другой разыгрывающий питерцев Гаель Мекель. У «Пармы» солировал Эйгирдас Жукаускас, набравший 24 очка.