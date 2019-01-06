Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит тренировочный сбор в Дубае. «МЮ» вылетел туда для подготовки к матчу 22-го тура АПЛ против «Тоттенэма». Погба остался дома из-за травмы, он не успеет восстановиться после травмы, которую получил в матче 21-го тура с «Ньюкаслом» (2:0). Ожидается, что Погба присоединится к своей команде в Дубае позже.

Отметим, что болельщики «Манчестер Юнайтед» признали Погда лучшим игроком команды в декабре.

Встреча с «Тоттенхэмом» пройдет на стадионе «Уэмбли» 13 января. «МЮ» с 38 очками находится на шестой строчке в таблице АПЛ, отставая на 10 очков от занимающего третью строчку «Тоттенхэма».