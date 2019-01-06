Казанский УНИКС оформил победу на своей площадке, обыграв красноярский «Енисей» в Единой Лиге ВТБ. Матч неожиданно получился непростым для Казани – первая половина матча осталась за гостями. Впрочем, уже в 3-й четверти УНИКС настиг «Енисей», взяв игровой отрезок с разницей в 9 очков. В заключительной четверти «Енисей» попытался отыграться, показав завидную результативность. Однако УНИКС отстоял победу, победив со счетом 95:92.

Самым результативным игроков у хозяев стал Эррик Макколум, принесший своей команде 18 очков. У гостей по дабл-даблу сделали два игрока Мартиньш Мейерс (22 очка + 11 подборов) и Джон Роберсон (13 очков + 11 передач).