В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» на своем льду уступил «Автомобилисту». Встреча на «Арене Трактор» закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет во втором периоде открыл Денис Казионов, отличившийся после передачи бывшего игрока СКА Александра Кучерявенко. В концовке матча «Автомобилист» забросил в пустые ворота, когда «Трактор» снял вратаря в надежде отыграться. Пустую рамку поразил Илья Крикунов.

Таким образом, «Автомобилист» продолжает лидировать в таблице Востока КХЛ, «Трактор» располагается на восьмой строчке.