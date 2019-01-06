Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба организовал вечеринку, где все гости нарядились в русские народные костюмы. Соответствующую фотографию Дзюба отправил в инстаграм, сопроводив его комментарием: «Вечеринка в русском народном стиле».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вечеринка в русском народном стиле😂 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 5 Янв 2019 в 1:01 PST

Напомним, что Дзюба был признал лучшим игроком года в России. В текущем чемпионате РПЛ Дзюба провел 16 матчей и забил пять мячей. Также на его счету пять голов в шести матчах Лиги Европы. Большую часть из которых он провел в ворота минского «Динамо» в ответном матче квалификации Лиги Европы.