В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» минимально выиграл у «Кане Руссийон» со счетом 1:0. Соперник «Монако» выступает в пятом по силе дивизиона страны. Автором единственного0 гола стал полузащитник Муса Силла, отличившийся в самом начале первого тайма.

Россиянин Александр Головин не принимал участие в матче, поскольку продолжает отбывать четырехматчевую дисквалификацию за удаление в матче с «Лионом» в чемпионате Франции.

Соперник «Монако» по следующему раунду Кубка Франции определится после жеребьевки. Действующим обладателем трофея является «ПСЖ».