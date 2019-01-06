В Ярославле в матче Континентальной хоккейной лиги завершился матч «Локомотива» и «Слована». Победу в Ярославле со счетом 1:0 одержали хозяева.

Счет в матче был открыт лишь на 57-й минуте игры – Якуб Накладал реализовал численное неравенство. Эта шайба осталась единственной в матч – голкипер Илья Коновалов оформил на свой счет шестой «сухарь» в текущем сезоне.

Таким образом, «Локо» одержал шестую победу в последних семи играх регулярного чемпионата. «Слован» же продлил серию из поражений до трех игр. Следующий матч «Локомотив» проведет 8 января, когда сыграет на своем льду с ЦСКА. «Слован» в этот же день сразится с минским «Динамо» в гостях.