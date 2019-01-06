В Хельсинки в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» встречался со СКА. Матч завершился победой армейцев на «Хартвалл Арене» со счетом 4:1. Это третья победа СКА над «Йокеритом» в текущем сезоне КХЛ.

Армейцы создали задел в первом периоде. Дергачев забил в меньшинстве, затем «Йокерит» усилиями Йенсена счет сравнял. Затем настало время Николая Прохоркина, который под занавес первого периода оформил дубль. Четвертую шайбу СКА забросил с помощью Барабанова уже в начале второго периода. Больше голов в этой игре забито не было.

Таким образом, СКА оформил пятую победу подряд и продолжает погоню за лидирующим в Западной конференции ЦСКА. «Йокерит» уступил впервые за четыре последних матча. Финны занимают третье место на «Западе».