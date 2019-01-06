Всемирно известный английский футболист, ныне выступающий за команду «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был арестован за нахождение в нетрезвом виде в аэропорту Вашингтона. ЧП, по данным Guardian, произошло еще 16 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Пьяный Руни был арестован после того как громко матерился. Освободили его только после внесения залога и уплаты штрафа в $25.

Представитель футболиста утверждает, что причиной такого поведения стало снотворное, прописанное Руни на время полета. Смешав их с алкоголем, спортсмен оказался «дезориентирован» по прибытии.

Напомним, Руни выступает за клуб MLS «Ди Си Юнайтед». После отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера «МЮ» он дал несколько советов новому наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру. «Манчестер» после 18-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, уступая 19 очков «Ливерпулю».