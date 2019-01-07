Провалились переговоры «Ривер Плейта» с «Зенитом» относительно аргентинского полузащитника Эмильяно Ригони. Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно. По сообщению аргентинских СМИ, футболист вернется в Россию.

В данный момент Ригони выступает за «Аталанту» на правах аренды. Для того, чтобы прервать соглашение с итальянским клубом «Зениту» придется выплатить за Ригони определенную сумму.

Напомним, что Ригони в первом же матче Серии А сделал дубль в ворота «Ромы», но в следующих 17 встречах сыграть только 11 раз, из них 5 раз выходил в стартовом составе.

«Зенит» купит аргентинца у «Индепендьенте» в августе 2017 года, заплатив 9 млн евро.