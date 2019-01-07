Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов перейдет в самарские «Крылья Советов». С экс-полузащитником сборной России, расторгнувшим соглашение со «Спартаком» по обоюдному согласию, созвонились представители самарского клуба.

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, как и у нас. Можно сказать, что мы обо всем договорились», — сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Напомним, соглашение «Спартака» с Самедовым было расторгнуто 5 января. Хавбек является воспитанником красно-белой команды. За «Спартак» отыграл 109 матчей и провел 15 мячей.

«Крылья Советов» по итогам первой части чемпионата РПЛ занимаются 13-ю строчку в турнирной таблице.