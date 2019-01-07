Российский хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился в матче против «Детройта», сделав две голевые передачи в победной встрече (3:2). Дебютный в матче голевой пас обернулся для Кузнецова 300-м очком в регулярных чемпионатах НХЛ. Кузнецов ассистировал в том моменте в комбинации, которую завершил Том Уилсон.

Таким образом, в активе Кузнецова в 375 играх 301 очков (87 голов и 214 передач).

В прошлом сезоне, напомним, Кузнецову покорился Кубок Стэнли, при этом он стал лучшим бомбардиром розыгрыша.

В 35 текущих матчах нынешнего сезона Кузя набрал 36 (7+29) очков.