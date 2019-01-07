Российский защитник Егор Яковлев не смог пробиться в основной состав клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз». Яковлев был отправлен в фарм-клуб «дьяволов» — в команду Американской хоккейной лиги «Бингемптон Девилз».

В текущем сезоне 27-летний защитник сыграл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в который забросил одну шайбу и сделал три голевых передачи. Отметка показателя полезности не впечатляет – «минус шесть». Также на счету Яковлева восемь результативных пасов в восьми играх в АХЛ – хоккеист уже выступал за «Бингемптон».

Напомним, что еще в прошлом сезоне Яковлев выступал за СКА, а по окончании сезона подписал контракт с «Нью-Джерси».