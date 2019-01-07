Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби дал отзыв на игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Россиянин в данный момент возглавляет гонку лучших бомбардиров НХЛ с 69 (20+49) очками.

«Кучеров — один из тех нападающих, кто думает, как вратарь. Это по-настоящему страшно, когда форвард так мыслит», — цитирует Холтби The Athletic.

Напомним, что Кучеров был признал первой звездой декабря, набрав за этот месяц 30 очков в 14 матчах. Этот результат стал лишь 11-м с сезона 88/89 среди тех игроков, которые набрали 30 очков за месяц. Из русских хоккеистов лишь Павел Буре однажды отметился таким достижением. Наибольшее количество раз (30 очков за месяц) набирал Марио Лемье – 11. Уэйн Гретцки эту планку достигал шесть раз.