Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза выразил удовлетворенность игрой своей команды в выездном матче Единой лиги ВТБ с «Пармой». Петербуржцы в этом матче выиграли все четверти, крупно победив со счетом 107:78.

Плаза считает, что в Перми его команда играла хорошо и слаженно.

«Мы заслужили победу, выиграли все четверти, что говорит о том, что мы играли уверенно весь матч», — подчеркнул Плаза.

Плазе понравилось, что в статистическом протоколе много игроков набрали более 10 очков.

«Статистика говорит сама за себя, 8 игроков набрали более 10 очков. Это значит, что сегодня мы играли слажено, как единый механизм, как команда. В отличие от предыдущих матчей. Конечно, есть еще много вещей, над которыми нужно работать, но мы на правильном пути», — отметил Плаза в послематчевом интервью.

Следующий матч «Зенит» проведет на своей площадке 13 января. В соперниках подопечных Плазы выступит «Нижний Новгород».