«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной Швеции Кристоффера Ольссона. Российский клуб договорился о подписании контракта с 23-летним футболистом АИКа. Ольссон отправится вместе с новой командой на сбор «Краснодара» в Марбелью. Именно там состоится процедура подписания контракта с игроком.

Детали сделки не уточняются, однако ранее было известно, что «Краснодар» выплатит шведскому клубу порядка 4,9 млн евро.

В минувшем сезоне чемпионата Швеции, который завершился до Нового года, Ольссон сыграл в 29 матчах, в которых забил 5 голов и сделать 5 голевых передач. Клуб Ольссона АИК стал чемпионом Швеции.