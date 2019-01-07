«Зенит» в поисках усиления обороны, обратил внимание на защитника «Фейеноорда» Йерри Юсте. Петербургский клуб предложил за игрока более 10 млн евро. Голландский клуб оценивает своего защитника примерно в такую сумму.

Юсте в прошлом сезоне выиграл вместе с «Фейеноордом» Кубок и Суперкубок Голландии. В текущем чемпионате Нидерландов защитник сыграл 13 матчей, отметившись в них одним голом. На его счету также желтая и красная карточка. Контракт Юсте с голландским клубом действует до лета 2021 года.

«Зенит», напомним, лидирует в РПЛ после первой части чемпионата, набрав 34 очка.