Российский теннисист Даниил Медведев отказался играть на турнире в австралийском Сиднее. Причиной такого решения Медведева является усталость. Еще вчера 22-летний спортсмен участвовал в финале турнира в Брисбене, где он уступил в трех сетах японцу Кеи Нисикори.

«Я разочарован этим решением, но пауза мне необходима. Нужно время для восстановления и подготовки к Австралиан Опен. В Сиднее я выиграл свой первый титул, поэтому с нетерпением жду своего возвращения на турнир», — сказал Медведев.

Отметим, что Медведев является действующим победителем турнира в Сиднее. На этом соревновании он был посеян под вторым номером. Место в основной сетке Медведева займет Таро Дэниэл из Японии.