В обновленном рейтинге ATP изменились положения российских теннисистов. Евгений Донской поднялся на пару позиций и теперь занимает 95-е место. Андрей Рублев, напротив, совершил большое падения, опустившись с 68-й строчке на 84-ю. Другие россияне сохранили свои места: Карен Хачанов остался на 11-м месте, а Даниил Медведев на 16-й строчке.

В десятке лучших не произошло изменений. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович. На втором месте испанец Рафаэль Надаль. Следом тройку замыкает швейцарец Роджер Федерер.

Уже через неделю стартует Австралиан Опен, после которого могут образоваться изменения.