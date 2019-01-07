Мадридский «Реал» проиграл в домашнем матче «Реалу Сосьедад» (0:2) в чемпионате Испании. В этой игре представители королевского клуба остались недовольны решениями арбитра Хосе Монтеры и его помощников. Особый осадок и негодования остались от того, что судья не назначил пенальти за нарушение против полузащитника Винисиуса Джуниора. Клуб даже направит в испанскую федерацию футбола официальную жалобу по поводу судейства.

Недовольство судейством выразили после матча главный тренер «Реала» Сантьяго Солари и капитан Серхио Рамос. Однако вратарь «Реала Сосьедад» Джеронимо Рулли выложил фотографию, где видно, что он сначала касается мяча, а уже затем сбивает бразильца Винисиуса.

Отметим, что с учетом победы «Барселоны» «Реал» отстает от каталонского клуба в чемпионате Испании уже на 10 очков.