Лондонский «Челси» в поисках замены испанцу Сеску Фабрегасу, который уходит в «Монако». В качестве альтернативы испанскому плеймейкеру в английском клубе рассматривают двух игроков. Один из них – полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Другой – хавбек «Кальяри» Николо Барелла.

В борьбе за итальянца клубу Романа Абрамовича предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Интера». Препятствием выглядит и отпускная цена за игрока – порядка 50 миллионов евро.

Паредес стоит чуть дешевле – «Зенит» готов расстаться с аргентинцем за 40 млн евро. Отметим, что недавно Паредес рассказал, что «Зенит» отказался продавать его в «ПСЖ», а также заявлял о желании вернуться в «Бока Хуниорс».

По информации Nevasport, у Паредеса нет необходимости покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно.