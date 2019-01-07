Боец UFC Конор Макгрегор выразил готовность провести бой с Теншином Насукавой из Японии. Именно Насукаву в выставочном бою нокаутировал Флойд Мейвезер 31 декабря во время дебюта американца в смешанных единоборствах. Этот бой был выставочным и не пошел в официальный зачет.

«Я хочу поехать в Токио. Встретиться с Теншином Насукавой в выставочном бою. По правилам ММА. До лета. Пожалуйста, устройте немедленно наш бой! Искренне ваш, чемпион в двух весовых, — написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, что еще до драки с Хабибом Макгрегор уступил Мейвейзеру по правилам бокса, проиграв тому техническим нокаутом в десятом раунде.