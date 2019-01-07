Голкипер СКА Магнус Хелльберг был признан лучшим вратарем семнадцатой недели Континентальной хоккейной лиги.

На этой недели Хелльберг сыграл в гостевых встречах с минским «Динамо» и «Йокеритом», в который СКА добился двух побед. В игре с «Динамо» Хелльбергу удался «шотаут», ставший для него седьмым в сезоне. Магнус вышел в лидеры лиги по этому показателю. За эти 2 матча Хелльберг отразил 97,50% бросков с коэффициентом надежности 0,50.

Отметим, что лучшим защитником признан Даррен Диц из «Барыса». Лучшим нападающим стал форвард «Ак Барса» Иржи Секач. Лучшим новичком вратарь «Локомотива» Иван Коновалов.

Лауреаты игровой недели КХЛ определялись специальной комиссией по определению лучших хоккеистов чемпионата. За основу берутся статистические данные выступления игроков из отдела статистики КХЛ.