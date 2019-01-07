Экс-звезда «Анжи» Самуэль Это’О высказался о проблемах расизма в европейском футболе. В данный момент камерунец выступает за клуб «Катар» и поучаствовал в съемках фильма, который называется «Я не обезьяна». Бывший игрок «Барселоны» и «Интера» отметил, что черных специалистов считают людьми второго сорта.

«Некоторые темнокожие футболисты не становятся тренерами. Африканские тренеры есть, но проблема в том, что по отношению к ним нет того доверия, которое оказывается другим. Темнокожим специалистам не доверяют, нас рассматривают как людей второго сорта», — сказал Это’О.

Фильм «Я не обезьяна» был показан на французском канале Canal+ 6 января. Помимо звезды камерунского футбола в нем снялись защитник «Барселоны» Самуэль Умтити, бывшая звезда «Арсенала» Патрик Виейра, известный нападающий Марио Балотелли и президент ФИФА Джанни Инфантино.