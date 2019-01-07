Самарские «Крылья Советов» бойко работают на трансферном рынке. Клуб договорился со «Спартаком» об аренде полузащитника Артема Тимофеева. «После праздников подпишем все необходимые документы», — поведал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

Также самарский клуб вмешался в переговоры Жано Ананидзе с «Витессом». Игрок не перейдет в голландский чемпионат, а отправится к Миодрагу Божовичу. «Спартаку» оказалась не выгодна сделка с «Витессом» из-за налогов в Нидерландах.

Помимо этого, самарский клуб договорился с «Локомотивом» о продлении аренды с Виталием Денисовым. «Уже отправили письмо в «Локомотив», — отметил Шикунов.

Ранее стало известно, что контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона подпишет экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов.