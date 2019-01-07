Теннисист из Германии Саша Зверев снялся с выставочного турнира в Аделаиде. Там четвертая ракетка планеты должен был играть с хорватом Борной Чоричем, однако Зверев травмировался.

События развивались стремительно. Спортсмен вышел на корт и извинился перед болельщиками, сообщив им о повреждении подколенного сухожилия. При этом немец добавил, что не готов идти на риск перед стартом Открытого чемпионата Австралии, старт которого намечен на 14 января. Сейчас Зверев, по его словам, нуждается в отдыхе.

Еще на прошлой неделе Зверев играл вместе с Анжеликой Кербер за сборную Германии на Кубке Хопмана, где немцы добрались до финала, уступив швейцарцам.

Напомним, что незадолго до Нового года повреждение получил старший брат Саши Зверева – Миша. Тот был замечен с гипсом на руке.