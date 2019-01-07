Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о позиции клуба в отношении полузащитника Павла Мамаева, который в данный момент находится в СИЗО. По словам Мусаева, история с Мамаевым вызвала большое разочарование.

«Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял», — приводит слова Мусаева в «Спорт-Экспрессе».

При этом Мусаев добавил, что против реального срока в отношении Павла. В клубе не желают Мамаева зла и считают, что ребята сделали правильные выводы. В «Краснодаре» надеются, чтобы они с Кокориным поскорее оказались рядом со своими детьми.

Отметим, что пребывание Кокорина и Мамаева под стражей в декабре было продлено до 8 февраля 2019 года.