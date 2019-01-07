Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех рассказал, что хотел бы продолжить играть за «Арсенал». Чех хочет получить от клуба новый контракт. Действующее соглашение с «канонирами» завершается по окончании текущего сезона.

Вратарь «Арсенала» Петр Чех признался, что хотел бы остаться в лондонской команде и получить от клуба новый контракт. Действующее соглашение 36-летнего футболиста с «канонирами» истекает по окончании нынешнего сезона.

«Я хотел бы остаться, но сейчас только январь. Сезон длинный – никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Я делаю свою работу, а в конце мы сможем все обсудить. Пока у меня нет предложения о новом контракте, однако после трансферного окна мы проведем беседу, — приводит слова Чеха Evening Standard.

В текущем сезоне Чех отыграл в чемпионате Англии семь игр, в который в его воротах побывало девять мячей.