Защитник «Ромы» Рик Карсдорп может отказаться в «Зените» в зимнее трансферное окно.

Голландский защитник нечасто попадает в стартовый состав римского клуба, а потому не против сменить обстановку. 23-летний защитник был приобретен «Ромой» у «Фейеноорда» летом 2017 года за 14 миллионов евро. Однако на его счету за полтора года в активе лишь четыре матча во всех турнирах. Всему виной травмы и недоверие тренера.

Помимо «Зенита» игроком интересуется турецкий «Бешикташ». Также римляне рассматривают возможность аренды игрока в его прежний клуб «Фейерноорд». Отмечается, что голландцы не прочь заполучить защитника в аренду с опцией выкупа.

Напомним, что «Зенит» хочет приобрести у «Фейеноорда» защитника Йерри Юсте.